«Галактионов доказывает, что он высококлассный специалист. Никто сразу же не становился Бесковым или Семиным». Интервью Нагорных

Председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопросы «СЭ» об актуальных событиях в клубе.

Благодаря победе над «Оренбургом» в матче 28-го тура РПЛ (2:0) «Локомотив» обошел «Спартак» в таблице и сохраняет шансы на место в тройке. После матча председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопросы «СЭ» — о весеннем отрезке, Михаиле Галактионове и Артеме Дзюбе.

В российском футболе есть талантливая молодежь, которой нужно доверять

— Как оцените победу над «Оренбургом»?

— Хороший результат. Команда на ходу, собранная, сосредоточенная. Результат заслуженный. После игры общался с генеральным директором, который находился с командой в Оренбурге, в раздевалке хорошая, рабочая обстановка. Атмосфера — это очень важно. Впереди две важные игры. Команда развивается — это самое главное. У команды скоростной, сказал бы, веселый футбол. Не все получается, не хватает, возможно, мастерства в определенном плане — создаем много моментов, но не все реализовываем. Будем работать, идти вперед.

— В весеннем отрезке «Локомотив» лишь дважды уступил в чемпионате. Как вы оцените игру команды в РПЛ?

— Весенний отрезок получился очень непростой. Почти не проигрывали, а те матчи, которые проиграли, — могли удержать. В команде идет большая работа, можно сказать, строительство. Объективно, бывают спады. Но сейчас команда на подъеме, благодарен всем ребятам.

— У Алексея Батракова сегодня дебютный гол.

— Хочу поздравить Алексея Батракова с этим. Правда, еще и дебютную желтую карточку получил — состоялись все события, скажем так. Он абсолютно не тушуется. Это лишний раз говорит о том, что в российском футболе есть талантливая молодежь, которой нужно доверять. Она заслуживает место в составе. Если талантливые молодые ребята будут играть, то и прогресс будет идти быстрее. Наш футбол получит много ярких российских игроков. Хочу поздравить и Максима Глушенкова с очередной удачной игрой, он становится хорошим режиссером атак. Уверен, это не все, на что способен Максим. Лантратова хочу поздравить со второй сухой игрой подряд. Сильянов, Ньямси обретают хорошую игру, Морозов здорово добавил. Возможно, немного Ньямси не повезло с реализацией опасного момента, он габаритный парень. Но он себя точно еще покажет! Рад за всех ребят в команде. Хочется поздравить и тренерский штаб, провели хорошие две игры. Но впереди еще два матча.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Какой сейчас уровень доверия к Михаилу Галактионову? Что произойдет с позицией главного тренера, если команда по итогам чемпионата не окажется в тройке?

— Конечно, в спорте в целом важен результат. Но для нас также важно, в каких условиях находится клуб, как он развивается, какой футбол мы видим на поле. Все разговоры о новом составе, новом-старом составе и старом составе мы будем вести только после окончания сезона. Михаил Галактионов сегодняшним матчем в том числе доказывает, что он высококлассный специалист. У любого тренера бывают непростые моменты. Никто сразу же не рождался в тренерском плане Бесковым, Семиным, Газзаевым. Все проходят через определенные этапы развития и на этом двигаются дальше. У нас профессиональный тренерский штаб. Рад, что все работают с полной самоотдачей: тренерский, медицинский штабы, специалисты, аналитики. Команда проходит непростые моменты, но важно, что именно проходим. Вместе находим решения, двигаемся дальше.

— Как вы относитесь ко всем разговорам вокруг тренерского штаба? На протяжении весны часто появлялась тема о возможной смене главного тренера.

— Слухов много, клуб на виду. У топового клуба всегда работа сопровождается с повышенным вниманием со стороны журналистов, блогеров. Мы нормально к этому относимся — внутри мы одним коллектив, одна команда. Порой мы читаем публикации, к чему-то прислушиваемся. Анализируем разумные критику и замечания. Но это точно не определяет ту политику, которую мы ведем в клубе.

Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Артем Дзюба — большой мастер

— Как вы отреагировали на заявление представителя Артема Дзюбы о том, что игрока не ставят в состав по неспортивным причинам?

— Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу. Агенты это делают по-разному, в течение этого сезона мы видели разные заявления, интервью. Спокойно к этому относимся. Артем Дзюба — большой мастер, он помог «Локомотиву». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Что здесь сделаешь? Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона.

— В случае, если Артем Дзюба не сможет набрать три результативных действия для автопродления, будет ли ему предложен новый контракт?

— Все разговоры по дальнейшей нашей работе или неработе с игроками мы будем вести только после окончания сезона. Впереди два очень важных матча, у нас есть шанс оказаться в турнирной таблице выше, поэтому пока об этом не хочется рассуждать.

— Это относится и к Антону Миранчуку?

— Да. Мы об этом договорились сразу же.