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Сегодня, 16:49

Луис Энрике ответил на заявление про ад в «ПСЖ» для Месси и Неймара

Игнат Заздравин
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Reuters
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на заявление экс-форварда клуба Неймара, который негативно охарактеризовал обстановку в команде.

Ранее 31-летний бразилец заявил, что они с Лионелем Месси «пережили ад» в «ПСЖ».

«Это личный опыт. Я не хочу вдаваться в подробности. Я могу рассказать вам о своем опыте: я абсолютно восхищен. Я чувствую, что возглавляю уникальную команду с руководством, которое доверяет мне на 100 процентов», — цитирует Энрике Goal.

Неймар и Месси покинули «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Бразилец перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, а аргентинец продолжил карьеру в «Интер Майами» из МЛС.

Энрике возглавил «ПСЖ» в июле. Под его руководством парижане провели 4 матча, в которых одержали 2 победы и дважды сыграли вничью.

Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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 И В Н П +/- О
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 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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31 тур
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17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
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17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
17.09 00:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 00:00
Ренн – Лилль
 - : -
17.09 00:00
Страсбур – Монпелье
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