Луис Энрике ответил на заявление про ад в «ПСЖ» для Месси и Неймара

Сегодня, 16:49
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на заявление экс-форварда клуба Неймара, который негативно охарактеризовал обстановку в команде.
Ранее 31-летний бразилец заявил, что они с Лионелем Месси «пережили ад» в «ПСЖ».
«Это личный опыт. Я не хочу вдаваться в подробности. Я могу рассказать вам о своем опыте: я абсолютно восхищен. Я чувствую, что возглавляю уникальную команду с руководством, которое доверяет мне на 100 процентов», — цитирует Энрике Goal.
Неймар и Месси покинули «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Бразилец перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, а аргентинец продолжил карьеру в «Интер Майами» из МЛС.
Энрике возглавил «ПСЖ» в июле. Под его руководством парижане провели 4 матча, в которых одержали 2 победы и дважды сыграли вничью.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|ПСЖ
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
3
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
4
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
5
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
6
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
8
|Ницца
|4
|1
|3
|0
|4-2
|6
|
9
|Страсбур
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|
10
|Гавр
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|
11
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
13
|Метц
|4
|1
|2
|1
|6-9
|5
|
14
|Монпелье
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Клермон Фут
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
17
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|
18
|Лион
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
|17.09
|00:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|17.09
|00:00
|
Ланс – Метц
|- : -
|17.09
|00:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|17.09
|00:00
|
Лион – Гавр
|- : -
|17.09
|00:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|17.09
|00:00
|
ПСЖ – Ницца
|- : -
|17.09
|00:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|17.09
|00:00
|
Ренн – Лилль
|- : -
|17.09
|00:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -