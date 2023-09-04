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Сегодня, 16:20

Пирес назвал Месси и Неймара плаксами в ответ на слова про ад в «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Неймар и Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес отреагировал на слова экс-форварда «ПСЖ» Неймара об атмосфере в парижском клубе.

Ранее 31-летний бразилец заявил, что они с Лионелем Месси «пережили ад» в «ПСЖ».

«Я называю это быть плаксами. Быть профессиональным футболистом — значит, выдерживать давление. Иногда, когда ты играешь хорошо, тебе приятно, что тебя хвалят. Когда ты не так хорош...Что ж, это часть игры», — сказал Пирес в телешоу Canal Football Club.

Неймар и Месси покинули «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Бразилец перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, а аргентинец продолжил карьеру в «Интер Майами» из МЛС.

Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Робер Пирес
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 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
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 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
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 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
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 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
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 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
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 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
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 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
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 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
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 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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Клермон Фут – Нант
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17.09 00:00
Ланс – Метц
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17.09 00:00
Лорьян – Монако
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17.09 00:00
Лион – Гавр
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17.09 00:00
Марсель – Тулуза
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17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
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