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Сегодня, 10:47

Энрике — о «ПСЖ»: «Состав нужно усиливать, необходимы и трансферы на выход»

Виктория Кравченко
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Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что состав команды нуждается в изменениях. Он отметил, что после недели тренировок впечатление об игроках парижан прекрасное.

«Но состав все равно нужно усиливать, равно как необходимы и трансферы на выход. Во время турне мы используем матчи, чтобы получить [более детальное] представление о команде и добиться результатов на поле», — сказал главный тренер L'Equipe.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции. Лига 1 стартует 13 августа.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
0
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