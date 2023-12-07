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«Марсель» разгромил «Лион» в перенесенном матче

Евгений Козинов
Корреспондент
6 декабря. Марсель — Лион.
Фото AFP
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«Марсель» выиграл у «Лиона» в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Франции — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Велодром»

В первом тайме голами отметились Витинья и Мурильо. Обоим ассистировал габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

В начале второй половины габонец забил уже сам. Благодаря победе «Марсель» набрал 17 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Лион» остался последним — 7 очков.

Изначально эта игра должна была состояться 29 октября, но из-за нападения болельщиков «провансальцев» на автобус «Лиона», в результате которого главный тренер Фабио Гроссо получил рассечение, и беспорядков на стадионе встреча была перенесена.

Франция. Лига 1. 10-й тур
06 дек, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
3:0
Лион
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/
Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
0
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