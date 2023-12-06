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Сегодня, 20:12

Булыкин назвал условие, при котором Головин может сменить клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин назвал единственный вариант, при котором полузащитник «Монако» Александр Головин может уйти из клуба.

«Естественно, если к Головину будут проявлять интерес из Англии, тогда можно рассмотреть. Потому что там и зарплата выше и самый лучший чемпионат в мире. Но, если серьезных предложений не будет, то лучше остаться в «Монако» и стать лидером команды. Он может провести там хорошую карьеру. Считаю, что только в АПЛ имеет смысл переходить и за хорошие деньги. А так смысла нет», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

27-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел 13 матчей за «Монако», отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Александр Головин
Дмитрий Булыкин
ФК Монако
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