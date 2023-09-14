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Сегодня, 03:32

Мбаппе: «Верратти — один из лучших игроков, которых я видел»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе прокомментировал переход полузащитника Марко Верратти в катарский «Аль-Араби».

«Исключительный игрок и человек. Иметь честь быть рядом с тобой все эти годы было огромным удовольствием. Твое время здесь никогда не будет забыто или пренебрежено. Один из лучших игроков, которых я видел. СПАСИБО, мой друг, я буду очень по тебе скучать», — написал Мбаппе в социальной сети.

Верратти выступал за «ПСЖ» с июля 2012 года. Он сыграл в 416 матчах, забил 11 голов и сделал 61 результативную передачу.

Марко Верратти. Катарский «Аль-Араби» купил Верратти у «ПСЖ» за 45 миллионов евро
Килиан Мбаппе
Марко Верратти
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Монако 4 3 1 0 13-5 10
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 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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