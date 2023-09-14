Ганаго продлил контракт с «Нантом». В прошлом году «Спартак» хотел подписать форварда

«Нант» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Игнатиусом Ганаго. 24-летний камерунец поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2027 года.

Ганаго в сентябре 2022 года перешел в «Нант» из «Ланса». С тех пор он забил 6 голов и сделал 5 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.

В августе 2022 года Ганаго интересовался московский «Спартак». Однако трансфер так и не состоялся.