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Ганаго продлил контракт с «Нантом». В прошлом году «Спартак» хотел подписать форварда

Ганаго продлил контракт с «Нантом»
Евгений Козинов
Корреспондент
Игнатиус Ганаго.
Фото AFP
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«Нант» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Игнатиусом Ганаго. 24-летний камерунец поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2027 года.

Ганаго в сентябре 2022 года перешел в «Нант» из «Ланса». С тех пор он забил 6 голов и сделал 5 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.

В августе 2022 года Ганаго интересовался московский «Спартак». Однако трансфер так и не состоялся.

Игнатиус Ганаго. Агентство форварда Ганаго сообщило о ведении переговоров со «Спартаком»
Футбол
ФК Нант
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 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
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 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
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 Брест 4 2 1 1 5-5 7
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 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
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 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
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 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
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 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
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 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
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 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
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 Метц 4 1 2 1 6-9 5
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 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
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 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
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 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
16.09 18:00
Ренн – Лилль
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16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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