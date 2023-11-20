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Сегодня, 03:10

Мбаппе: «В «ПСЖ» Месси не был тем же игроком, каким был в «Барселоне»»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, как менялась игра нападающего Лионеля Месси.

«Знаете, футбол диктует свое время, диктует свой темп. Если ты не меняешься, футбол переходит к чему-то другому, и тебя забывают. Даже величайшим приходилось что-то менять. Я играл с Месси, и он, например, изменил свою игру. В «ПСЖ» он не был тем же игроком, каким был в «Барселоне», и это позволило ему выиграть чемпионат мира, коллективные и индивидуальные титулы», — приводит слова Мбаппе 90min.

Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. На его счету 75 матчей за парижан, в которых он забил 32 гола и сделал 35 результативных передач.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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