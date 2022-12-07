«Монако» Головина сыграл вничью с «Севильей» в товарищеском матче

«Монако» сыграл вничью с «Севильей» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:1.

В составе «Севильи» отличился полузащитник Педро Ортис, в составе соперников — нападающий Желсон Мартиньш.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав и вышел на поле с первых минут.