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Сегодня, 16:30

«Монако» — «Ренн»: смотреть трансляцию матча лиги Франции

«Монако» сыграет с «Ренном» в чемпионате Франции 7 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Монако&amp;quot;.
Фото AFP
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«Монако» на своем поле примет «Ренн» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу в воскресенье, 7 апреля. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, Франция. Начало — в 18:05 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «Монако» — «Ренн» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры лиги 1 в матч-центре «СЭ».

«Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 49 очками. «Ренн» идет на 8-й строчке в лиге 1 с 39 баллами.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Монако
ФК Ренн
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