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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что полузащитником «Монако» Александром Головиным интересуется дортмундская «Боруссия».
«Монако», где играет Головин, сильная команда, из года в год играет в Лиге Чемпионов. «Боруссия» очень давно что-то выигрывала. Чемпионат Франции, мне кажется, сейчас сложнее, чем Германии: там «Бавария» выигрывает из года в год.
Если есть предложение, Головин должен им пользоваться. Футбольная карьера пролетает быстро, он в «Монако» выступает здорово. Если попробует себя в другом клубе, то правильно сделает. Ему 26 лет, он зрелый и сильный футболист, в нашей сборной — лучший игрок», — цитирует Мостового Metaratings.ru.
В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако», забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.
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