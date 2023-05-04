Неймар лайкнул пост в соцсетях с критикой Мбаппе: «Он думает, что теперь он бог»

Форвард «ПСЖ» Неймар поставил лайк под постом в социальных сетях, автор которого выступил с критикой Килиана Мбаппе.

Неймар поставил лайк публикации бразильского блогера ofuiclear, в котором тот жестко раскритиковал Мбаппе:

«Эта версия «ПСЖ» — худшая за последние годы. Почему? Потому что они продлевают контракт со своим принцем (Мбаппе) на невероятную сумму. Этот же принц легко мог сделать передачу Неймару в игре с «Баварией», но отдал пас вратарю соперника. Он думает, что теперь он бог», — сказал ofuiclear.

Ранее Неймар поставил лайк под публикацией того же автора, в которой тот выложил их совместное фото с Лионелем Месси и утверждал, что они были более счастливы, играя за «Барселону».