КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:10

Неймар лайкнул пост в соцсетях с критикой Мбаппе: «Он думает, что теперь он бог»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Неймар и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Форвард «ПСЖ» Неймар поставил лайк под постом в социальных сетях, автор которого выступил с критикой Килиана Мбаппе.

Неймар поставил лайк публикации бразильского блогера ofuiclear, в котором тот жестко раскритиковал Мбаппе:

«Эта версия «ПСЖ» — худшая за последние годы. Почему? Потому что они продлевают контракт со своим принцем (Мбаппе) на невероятную сумму. Этот же принц легко мог сделать передачу Неймару в игре с «Баварией», но отдал пас вратарю соперника. Он думает, что теперь он бог», — сказал ofuiclear.

Ранее Неймар поставил лайк под публикацией того же автора, в которой тот выложил их совместное фото с Лионелем Месси и утверждал, что они были более счастливы, играя за «Барселону».

Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фуркад снова защищает русских. С ним солидарна даже велогонщица из Польши
Лучшие бойцы России вне зависимости от весовых категорий. Глобальное голосование
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
Захарова назвала заявления Зеленского в МУС бредом
Полиция ФРГ начала расследование утечки информации о визите Зеленского в Берлин
Песков рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Кремль
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси получил предложение от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии