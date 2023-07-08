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Сегодня, 12:08

Полузащитник Ли Кан Ин близок к переходу в «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Мальорки» Ли Кан Ин прошел медицинский тесты для трансфера в «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сделка была согласована в прошлом месяце, корейский футболист подпишет пятилетний контракт. В ближайшие дни «ПСЖ» объявит о подписании игрока.

Ранее сообщалось, что парижский клуб заплатит 22 миллиона евро за 22-летнего игрока сборной Кореи.

В сезоне-2022/23 Ин сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
ФК Мальорка
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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