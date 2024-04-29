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Сегодня, 17:07

Медведев обыграл Корду и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде

Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал волевую победу в третьем круге турнира в Мадриде в матче с американцем Себастьяном Кордой — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 27 минут. На счету россиянина 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Его соперник оформил 13 эйсов, не допустил ни одной двойной и реализовал 2 брейка из 11.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев поспорит с Александром Бубликом из Казахстана.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Себастьян Корда (США, 25) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3

Даниил Медведев
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