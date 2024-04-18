Источник: полузащитник «Монако» Головин больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в сезоне-2023/24, сообщает L'Equipe.

По информации источника, российский хавбек повредил лодыжку на тренировке команды. Игрок получил растяжение связок. Из-за этого он должен соблюдать пятинедельный план отдыха.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 52 очка в 28 матчах.

В текущем сезоне 27-летний Головин провел 27 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.