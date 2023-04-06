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Франция

Сегодня, 20:07

Президент «ПСЖ» недоволен ситуацией с промороликом. Он не хочет, чтобы в клубе росла напряженность

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи возмущен ситуацией с промороликом клуба, сообщает RMC Sport.

По данным источника, Аль-Хелаифи не хочет, чтобы в клубе росла напряженность, особенно в отношении Килиана Мбаппе. Он собирается принять определенные меры в связи с публикацией этого видео.

Также информируется, что президент «ПСЖ» лично позвонил Мбаппе, чтобы обсудить ситуацию.

Ранее парижский клуб выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. Из всех футболистов команды в ролике снялся только Мбаппе. Килиан раскритиковал видео, заявив: «ПСЖ» — отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен».

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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