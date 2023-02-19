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Голы Мбаппе, Неймара и Месси принесли «ПСЖ» победу над «Лиллем»

Иван Шитик
Корреспондент
19 февраля. «ПСЖ» — «Лилль» — 4:3.
Фото AFP
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«ПСЖ» одолел «Лилль» в матче 24-го тура чемпионата Франции со счетом 4:3.

Уже на 11-й минуте счет открыл нападающий парижан Килиан Мбаппе, на 17-й минуте преимущество хозяев поле увеличил форвард Неймар.

Однако потом футболисты «Лилля» забили три гола подряд: в первом тайме отличился защитник Бафоде Диаките, а во втором — форварды Джонатан Дэвид (с пенальти) и Джонатан Бамба.

К тому же в самом начале второго тайма серьезную травму получил Неймар. Бразильца унесли с поля на носилках.

И все же «ПСЖ» смог переломить ход встречи. В конце второго тайма второй гол в матче забил Мбаппе.

А в добавленное время победный мяч забил форвард парижан Лионель Месси.

Парижский клуб лидирует в турнирной таблице (57 очков), и опережает идущий вторым «Марсель» на 8 очков, проведя на одну игру больше.

Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 15:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
4:3
Лилль

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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