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Сегодня, 07:45

Макдэвид рвется в финал! Звездный канадец мог похоронить команду, но стал героем

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в первом полуфинальном матче Кубка Стэнли
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеисты «Эдмонтона» празднуют победную шайбу Коннора Макдэвида в матче с «Далласом».
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» выиграл первый матч финала Запада.

НХЛ. Плей-офф. Финал Западной конференции. Первый матч
«Даллас» — «Эдмонтон» — 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Драйзайтль — 9 (Кулак, Хаймэн), 20:58 — 0:1. Хаймэн — 12 (Макдэвид), 24:17 — 0:2. Сегин — 4 (Бенн), 26:11 — 1:2. Сегин — 5 (Дадонов, Робертсон), 56:37 — 2:2. Макдэвид — 3 (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 80:32 — 2:3.
Вратари: Эттингер — Скиннер.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 33 (7+10+7+9) — 38 (3+14+12+9).
Наши: Дадонов (19.25/4/+1) — -.
24 мая. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.
Счет в серии: 0-1.

«Эдмонтон» идет к первому финалу Кубка Стэнли в эпоху Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Сегодня «Ойлерз» сделали еще один шаг на пути к нему.

Первого гола в первом полуфинальном матче Запада зрителям пришлось ждать 21 минуту. Несколько несуразных падений и рикошетов привели к тому, что шайба отскочила на крюк Леону Драйзайтлю. Немцу оставалось просто попасть в пустой угол ворот, что он и сделал.

«Эдмонтон» очень быстро удвоил счет: Зак Хайман оказался расторопнее всех защитников «Далласа» и буквально запихнул шайбу в ворота Оттинджера.

В регулярном чемпионате Хайман 41 гол из первых 50 забросил с «пятака», а в Сети полно шуток о «тепловой карте» форварда, где отмечено только небольшое пространство перед воротами соперника. Сегодня вновь оказалось, что это не шутка, а констатация реальности.

Игроки «Ойлерз», вероятно, решили, что матч им дается слишком легко, а поэтому надо внести интригу. Уже через пару минут после гола Хаймана защитник «Эдмонтона» Бретт Кулак организовал выдающийся привоз в своей зоне, а Джейми Бенн и Тайлер Сегин такими шансами пользуются. Не слишком удачно сыграл и Стюарт Скиннер, лежавший на льду, пока шайба оставалась бесхозной на пятаке.

Хоккеисты &laquo;Эдмонтона&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;финале Западной конференции НХЛ. Вытащит ли Макдэвид «Эдмонтон» в финал? Для этого должен прибавить он сам

По ходу серии с «Ванкувером» болельщики «Эдмонтона» уже привыкли, что их команда может упустить любое преимущество, а радоваться победе можно начинать только после финальной сирены. Поэтому третий период должен был особенно тревожить фанатов канадского клуба.

Удивительно, но в заключительном игровом отрезке «Даллас» играл совершенно беззубо в атаке. У «Эдмонтона», которому нужно было только удерживать преимущество, опасных моментов было больше.

Но «Ойлерз» крупно не повезло: после броска Робертсона и подставления Дадонова шайба отскочила точно на крюк Сегину. Форвард счет сравнял.

В самом конце у «Эдмонтона» был еще шанс вырвать победу, но Джейк Оттинджер вытащил выход 1 в 1 от Холлоуэя.

В самом начале овертайма «Эдмонтон» едва не похоронил человек, который должен команду тащить. Уже на 17-й секунде Коннор Макдэвид получил четыре минуты штрафа за игру высокоподнятой клюшкой. Но игроки «Далласа» Коннора простили.

В самом конце первого овертайма Макдэвид еще раз подвел команду. Капитан «Эдмонтона» оказался совершенно один перед воротами Оттинджера, уже обыграл голкипера и должен был уже вносить шайбу в пустой угол ворот, но Коннор замешкался и попал в клюшку вратаря. Вероятно, худший овертайм в карьере Макдэвида.

Однако в итоге Коннор превратился из антигероя в героя Альберты. Уже на 32-й секунде второго овертайма Макдэвид элегантно подправил шайбу после паса Эвана Бушара.

До первого финала Коннору осталось три шага.

Евгений Дадонов
Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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