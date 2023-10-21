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Сегодня, 16:30

«ПСЖ» — «Страсбур»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

Матч лиги 1 «ПСЖ» — «Страсбур» начнется в 18:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;ПСЖ&amp;quot;.
Фото AFP
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«ПСЖ» на своем поле примет «Страсбур» в матче 9-го тура лиги 1 в субботу, 21 октября. Игра пройдет на стадионе Parc des Princes в Париже, Франция. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 9-й тур
21 окт, 18:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Страсбур

Бесплатная видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Страсбур» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Следить за ключевыми событиями противостояния чемпионата Франции по футболу можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

«ПСЖ» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. «Страсбур» идет на 12-м месте в чемпионате Франции, набрав всего 10 очков.

Последняя очная игра оппонентов закончилась вничью — 1:1.

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Страсбур
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