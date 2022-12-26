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Сегодня, 18:34

«ПСЖ» улучшит предложение защитнику «Интера» Шкриньяру

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» сохраняет серьезный интерес к защитнику «Интера» Милану Шкриньяру. В словацком футболисте парижане видят преемника Серхио Рамоса, чей контракт рассчитан до конца сезона и вряд ли будет продлен, пишет Sportsmediaset.

«ПСЖ» направит Милану Шкриньяру улучшенное предложение. Во Франции надеются, что 27-летний футболист сделает выбор именно в пользу переезда на «Парк де Пренс».

С 1 января Милан Шкриньяр получит возможность подписать предварительный контракт с любым клубом не из Италии. При этом «Интер» надеется на подписание со Шкриньяром нового трудового соглашения.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает защитнику зарплату в 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

В текущем сезоне защитник сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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