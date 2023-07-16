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Сегодня, 11:04

«ПСЖ» выкупает у ПСВ полузащитника Хави Симонса за 6 миллионов евро

Руслан Минаев
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Полузащитник Хави Симонс покинул расположение ПСВ, чтобы подписать контракт с «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Парижане активировали пункт о выкупе 20-летнего игрока за 6 миллионов евро.

Отмечается, что Симонс останется в клубе только в случае ухода Килиана Мбаппе или Неймара. Если игроки останутся в клубе в следующем сезоне — Симонс уйдет в аренду.

Контракт хавбека с ПСВ был рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2022/23 он провел за команду 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.

ФК ПСВ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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