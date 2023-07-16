«ПСЖ» выкупает у ПСВ полузащитника Хави Симонса за 6 миллионов евро

Полузащитник Хави Симонс покинул расположение ПСВ, чтобы подписать контракт с «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Парижане активировали пункт о выкупе 20-летнего игрока за 6 миллионов евро.

Отмечается, что Симонс останется в клубе только в случае ухода Килиана Мбаппе или Неймара. Если игроки останутся в клубе в следующем сезоне — Симонс уйдет в аренду.

Контракт хавбека с ПСВ был рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2022/23 он провел за команду 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.