«Ренн» сыграет с «Монако» в рамках 15-го тура чемпионата Франции в субботу, 9 декабря. Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ренн» — «Монако» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции лиги 1. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Команда из Ренна набрала 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице французской лиги 1, монегаски располагаются на 3-й строчке, в их активе — 27 баллов.

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