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«Ренн» — «Монако»: смотреть трансляцию матча французской лиги (видео бесплатно онлайн)

«Ренн» сыграет с «Монако» в чемпионате Франции 9 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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«Ренн» сыграет с «Монако» в рамках 15-го тура чемпионата Франции в субботу, 9 декабря. Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ренн» — «Монако» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции лиги 1. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Команда из Ренна набрала 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице французской лиги 1, монегаски располагаются на 3-й строчке, в их активе — 27 баллов.

Франция. Лига 1. 15-й тур
09 дек, 19:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Монако

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Монако
ФК Ренн
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