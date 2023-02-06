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Сегодня, 16:12

Рианчо считает, что высокая травматичность может помешать Головину перейти в топ-клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин — хороший футболист, во Франции он добился неплохих успехов, смог раскрыться. Думаю, Головин уже может сделать следующий шаг и перейти в клуб из более сильного чемпионата. Но многое зависит от того, как он адаптируется к новым условиям — некоторые игроки провалились после перехода в другой, более сильный чемпионат. Еще один момент — высокая травматичность. Это может помешать Головину перейти в топ-клуб. Многие европейские команды с опаской относятся к игрокам, которые часто подвержены травмам», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-vy-sokaya-travmatichnost-mozhet-pomeshat-golovinu-perejti-v-top-klub/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Рауль Рианчо
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