Рианчо считает, что высокая травматичность может помешать Головину перейти в топ-клуб

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин — хороший футболист, во Франции он добился неплохих успехов, смог раскрыться. Думаю, Головин уже может сделать следующий шаг и перейти в клуб из более сильного чемпионата. Но многое зависит от того, как он адаптируется к новым условиям — некоторые игроки провалились после перехода в другой, более сильный чемпионат. Еще один момент — высокая травматичность. Это может помешать Головину перейти в топ-клуб. Многие европейские команды с опаской относятся к игрокам, которые часто подвержены травмам», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.