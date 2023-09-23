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Сегодня, 11:45

Романцев — об играющих в Европе Головине, Миранчуке и Захаряне: «Они заметно окрепли и прибавили»

Александр Львов
Обозреватель
Александр Головин.
Фото AFP
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Бывший тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил развитие полузащитников Александра Головина, Алексея Миранчука и Арсена Захаряна в европейских чемпионатах.

«Кстати, Головин и Миранчук, а теперь и Захарян, выступают сейчас в чемпионатах не слишком дружественных нам Франции, Италии и Испании. А это говорит о том, что интерес к нашему футболу не потерян. Не думаю, что после отъезда этих ребят уровень РПЛ стал намного слабее. А вот сами они заметно окрепли и прибавили. Сужу по тому, какую мобильность и быстроту мышления показал в Дохе Головин, в игре которого чувствовался полученный опыт выступления на другом уровне. Хотя его «Монако», как и сам французский чемпионат, не принадлежат к категории топовых.

Именно о возможности окрепнуть, стать сильней, проверить себя в футболе с другими требованиями и говорил Карпин. И это не раз подтверждалось теми, кто вначале 90-х уезжал в Испанию, Англию, Португалию, Италию, Францию и возвращался домой, чтобы защищать цвета своей сборной. Вспомните Онопко и Никифорова, Карпина и Мостового, Аленичева и Канчельскиса, Бесчастных и Кирьякова... Всех и не перечислишь", — отметил Романцев.

27-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года, Миранчук в 2020-м ушел из «Локомотива» в «Аталанту», а Захарян стал игроком «Реал Сосьедад» этим летом.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ после того, как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

Олег Романцев, Гус Хиддинк, Валерий Карпин. «Хиддинк тоже говорил: для наших игроков окно в Европу — шаг вперед. И его не обвиняли в стремлении развалить российский футбол». Мнение Романцева

Александр Головин
Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Олег Романцев
Футбол
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