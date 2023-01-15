Роналдиньо заявил, что Месси может играть до 50 лет

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Легендарный бразильский футболист Роналдиньо считает, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может играть в футбол до 50 лет.
«Месси для меня — как брат, младший брат. Это мой большой друг. Лео еще долго сможет играть в футбол. Если он захочет, то будет играть до 50 лет!» — приводит слова Роналдиньо T?l?foot.
35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 20 матчей, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования