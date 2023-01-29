Шкриньяр подтвердил, что договорился о контракте с «ПСЖ»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр подтвердил, что договорился о контракте с «ПСЖ».

«Да, это правда, но больше я пока ничего не могу сказать. Я жду соглашения между клубами», — приводит слова защитника сборной Словакии Futbolsfz.

27-летний словак уже подписал предварительный контракт с чемпионами Франции.

«ПСЖ» готов заплатить «Интеру» за Шкриньяра 10 миллионов евро, но «нерадзурри» считают данную цену заниженной и хотят получить 20 миллионов. Шкриньяр не будет продлевать контракт с миланским клубом, срок действия которого истекает 30 июня 2023.

В текущем сезоне защитник сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.