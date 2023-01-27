Лига 1, 20-й тур: «Марсель» сыграет с «Монако», «ПСЖ» — «Реймс»

Матчи 20-го тура чемпионата Франции по футболу. «Монако» Александра Головина отправится в гости к «Марселю» и другие встречи.

«СЭ» ведет онлайн-трансляции матчей лиги 1 на своем сайте.