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Сегодня, 14:55

Лига 1, 20-й тур: «Марсель» сыграет с «Монако», «ПСЖ» — «Реймс»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Монако».
Фото AFP
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Матчи 20-го тура чемпионата Франции по футболу. «Монако» Александра Головина отправится в гости к «Марселю» и другие встречи.

«СЭ» ведет онлайн-трансляции матчей лиги 1 на своем сайте.

Франция. Лига 1. 20-й тур
27 янв, 23:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Ренн
Франция. Лига 1. 20-й тур
28 янв, 19:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
Ланс
Франция. Лига 1. 20-й тур
28 янв, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Монако
Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 15:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Лилль
Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 17:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Монпелье
Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 17:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Анже
Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 17:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
Нант
Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 17:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
Тулуза
Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 19:05. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
Лион
Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 22:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Реймс

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
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Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

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Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
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