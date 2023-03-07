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Гладилин: «Не назову Головина лидером «Монако», но он один из ключевых игроков команды»

Гладилин не считает Головина лидером «Монако»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы «Монако» побороться за второе место в чемпионате Франции с учетом того, что «ПСЖ» практически наверняка выиграет первенство.

«У них стабильный состав, много игроков, которые играют вместе давно. Конечно, у них должна стоять задача побороться за призовое место. Они в состоянии это сделать, не могу сказать, какие у них проблемы. Игра поставленная, надо брать очки, не терять их. Головин окреп, стал более мощным, более зрелым футболистом, ему верят и доверяют в команде, у него железное место в стартовом составе, если он в хороших кондициях и не травмирован. Он чувствует себя уверенно. Сложно назвать его лидером, есть ряд и других футболистов. Но он — один из ключевых игроков этой команды», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

После 26 матчей «Монако» занимает третью строчку в турнирной таблице лиги 1, набрав 51 очко. Лидирует — «ПСЖ» (63 очка).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/07/19909483.shtml?updated
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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