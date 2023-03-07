Хесе: «Зная Переса, могу сказать, что дверь в «Реал» для Мбаппе, возможно, уже закрыта»

Нападающий «Сампдории» Хесе Родригес высказался о шансах своего бывшего партнера по «ПСЖ» Килиана Мбаппе продолжить карьеру в мадридском клубе.

Хесе также воспитанником «Реала» и находился в системе клуба с 2010 по 2016 год.

«Мбаппе в «Реале»? Не знаю. Но зная Флорентино Переса, я могу сказать, что, возможно, Килиан больше не сможет попасть в «Реал». Пересу не понравилось то, что произошло. Так что не знаю. Если бы я рассматривал Мбаппе с точки зрения владельца или президента клуба, то его трансфер зависел бы от игроков, которые есть на рынке. Но если бы я смотрел только на талант, то подписал бы его без колебаний, с закрытыми глазами», — цитирует Хесе AS.

Минувшим летом Мбаппе был близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента, но в итоге подписал новый контракт с парижским клубом.

В текущем сезоне 24-летний француз сыграл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 7 результативных передач.