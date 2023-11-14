Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

14 ноября, 22:36

Мбаппе обошел Головина и стал лучшим футболистом октября в лиге 1

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком октября в чемпионате Франции. 24-летний француз отметился 3 голами и одной результативной передачей в трех матчах парижан в октябре.

Форвард обошел одноклубника Варрена Заир-Эмери и хавбека «Монако» Александра Головина. Россиянин забил два гола в трех матчах октября.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 10 матчей, забил 10 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Мбаппе о хет-трике в ворота «Реймса»: «При всей скромности, мне не нужно играть хорошо, чтобы забивать»

Александр Головин
Килиан Мбаппе
Футбол
10
Обсудить
Читайте также
«С детства люблю силовые приемы и драки». Интервью российского защитника, остановившего Макдэвида
Валиева и ажиотаж. Мысли по итогам «Гран-при» в Казани
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Отец Кузяева ответил Аршавину, который раскритиковал игрока за переход в «Гавр»