Вероятность возвращения Месси в «Барселону» увеличилась после ухода Пике

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси готов вернуться в «Барселону», после того как клуб покинул Жерар Пике, сообщает журналист Жоан Фонтес.

По информации источника, отношения Месси и Пике разладились перед уходом аргентинца из клуба. Форвард даже считал защитника предателем. В конце прошлого года Пике объявил о завершении карьеры и покинул «Барселону».

17 марта сообщалось, что Месси помирился с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и готов вернуться в команду.

Форвард выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. В конце этого сезона истекает его контракт с парижанами. В текущем розыгрыше лиги 1 Месси провел 22 матча, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.