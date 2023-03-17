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Франция

Сегодня, 12:19

Агент Головина рассказал, когда игрок покинет расположение «Монако»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал вызов футболиста на мартовские сборы сборной России.

«Александр сможет приехать на мартовские сборы в Россию. Он должен приехать на сборы. Он покинет расположение «Монако» 20-го числа», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее Головин попал в число 29 футболистов, вызванных в сборную России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта.

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

Александр Головин
Сборная России по футболу
ФК Монако
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