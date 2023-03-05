Владелец «ПСЖ» поздравил Мбаппе с историческим рекордом по голам

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поздравил нападающего парижской команды Килиана Мбаппе с бомбардирским рекордом.

Футболист забил 201-й мяч за клуб в матче 26-го тура лиги 1 с «Нантом» (4:2). Он стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», опередив Эдинсона Кавани (200 голов).

«К сожалению, я не могу сегодня вместе с вами отметить этот исторический для клуба и Килиана момент. Мбаппе — такой игрок, который сильно любит рекорды, а рекорды сильно любят его. Это подчеркивает его стабильность и фантастическую эффективность. Его путешествие после перехода к нам складывается потрясающе, он забил много голов, завоевал много трофеев и пережил много эмоциональных моментов», — приводит слова Аль-Хелайфи RMC Sport.

Мбаппе выступает за парижан с 2018 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний француз сыграл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал семь результативных передач.