«Монако» разгромил аутсайдера и вернулся в тройку. У Головина шестая в сезоне голевая передача

Российский полузащитник внес вклад в победу монегасков над «Метцем».

Пауза на матчи сборных — вещь непредсказуемая. С одной стороны, это возможность перезагрузиться, что выпавшему из первой тройки «Монако» было необходимо. Вместе с тем три четверти основного состава отправилось в национальные команды, причем у Александра Головина маршрут с вынужденными пересадками оказался не самым сложным. Его одноклубникам пришлось возвращаться на Лазурный Берег почти со всех континентов — из Африки, Азии, Северной Америки.

Но если и были на этот счет какие-либо опасения, развеяли их монегаски довольно быстро. Красно-белые со стартовым свистком навалились на ворота предпоследней команды чемпионата, и дебютировавший в сборной Марокко Бен Сегир выдал пас в район площади ворот, откуда Минамино с разворота отправил мяч в ближний угол. А через несколько минут — после серии атак «Метца» — неугомонный японец удвоил перевес гостей, умчавшись к воротам после собственного отбора.

К 10-й минуте «Монако» демонстрировал стопроцентную реализацию, тогда как его соперник был не так эффективен. Показательным оказался забег к воротам растерявшего на этом пути все силы грузина Микаутадзе. Что до Головина, который не отметился в первых голевых атаках, то его позиция одного из двух опорных полузащитников в расстановке 4-2-3-1 не лишила игру нашего легионера творчества.

Он не только компенсировал отсутствие травмированного Камара и дисквалифицированного Закарии, но и здорово поддерживал атаки. А мягкий навес Александра в район дальней штанги смотрелся не менее красиво, чем удар Вандерсона с лета в противоход голкиперу. Глубинный диспетчер в чистом виде! Это уже шестой в чемпионате голевой пас Головина, что на один меньше, чем в прошлом сезоне. Однако до личного рекорда еще далеко. Три года назад наш легионер ассистировал одноклубникам девять раз.

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Можно ли было еще приблизиться к данному достижению уже в субботу? Вполне. Но где-то не хватило точности передач, а где-то — завершения от партнеров. Но в большей степени Головин был сосредоточен на работе в центре поля и действиях в начальной стадии атаки. Россиянин задавал направление наступлению. При этом следует признать, что, забив три мяча к 16-й минуте, «Монако» не то что сбросил обороты, а был уже не так беспощаден к беспомощному сопернику. Например, Бен Йеддер пробил выше из практически идеальной позиции.

После перерыва «Монако» столь же уверенно контролировал ход игры, тогда как об игре хозяев, за которыми с грустью наблюдал знаменитый воспитанник «Метца» Робер Пирес, можно было сказать: один Микаутадзе в поле не воин. То, что хозяева все же забили, — не только их заслуга, но и следствие ослабленной гостями хватки. Монегаски окончательно расслабились, когда голкипер темно-бордовых из площади собственных ворот решил отдать пас пяткой (!) и подарил четвертый гол Балогуну. А голевая перестрелка на последних минутах — это уже отдельная история, которая не имела никакого значения.

Выиграв в гостях четвертый раз подряд, команда Ади Хюттера вернулась в тройку, выбив оттуда победивший в пятницу «Лилль». Теперь «Монако» нужно наконец-то вспомнить, что такое — брать три очка на своем стадионе. «Луи II» не видел побед красно-белых с 3 декабря, а впереди — крайне непростой соперник в лице «Ренна».