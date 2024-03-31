«Немногие в лиге 1 могут исполнить такой пас, как Головин». Что пишут во Франции о российском полузащитнике

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» против «Метца» (5:2).

Все мячи шли через него

L'Equipe в своем обзоре матча констатирует, что «Монако» добился уверенной победы и довел беспроигрышную гостевую серию до семи туров. Французы, кстати, высказывая восхищение классными голевыми передачами, часто используют фразу «подавать икру». Именно так был отмечен шестой в сезоне голевой пас Александра Головина, а «икрой наслаждался» Вандерсон, который не играл из-за травмы с 4 февраля. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции выставило россиянину шестерку.

Портал Maxifoot в своем материале пишет, что «Монако» устроил шоу и оказывает давление на играющий в воскресенье «Брест», ведь монегаски пока временно поднялись на второе место. Третий гол, к которому приложил ногу Головин, назван самым важным, ведь перед этим сократить отставание мог форвард сборной Грузии Микаутадзе.

Лучшим игроком матча назван получивший 7,5 Аклиуш. По семерке у Вандерсона, Минамино и Головина. «В первом тайме все мячи прошли через него. И он улучшил почти все из них. Как вызвавший восхищение решающий пас на Вандерсона», — комментирует Maxifoot игру российского легионера.

А по версии Get French Football news героем вечера стал Головин. «В более глубокой позиции он был великолепен как во владении мячом, так и без него. Его распределение мяча не только позволило монегаскам прорвать линию обороны, но и создать качественные моменты, особенно в первом тайме. Его результативная передача Вандерсону в первом тайме была потрясающей. Лишь немногие игроки в лиге обладают технической способностью сделать такой пас», — комментирует сайт выставленную Александру восьмерку.

В свою очередь Monaco Tribune в своем материале отмечает, что голы, победа и место в таблице подняли настроение после расстроившего прошлого матча с «Лорьяном». А первые 16 минут с тремя забитыми мячами названы исключительными. Все как и в других СМИ, с поправкой на очевидные симпатии к своей команде. Исключение — особо отмеченный игрок, которым стал часто критикуемый Балогун. Издание отмечает, что два гола после выхода на замену должны вернуть американцу уверенность в себе.

Фото AFP

Игрок мирового класса

В соцсетях и на форумах болельщиков «Монако» почти полная идиллия. Да, кто-то недоволен расслабленностью и двумя пропущенными в концовке мячами, но подавляющее большинство счастливо. Фанаты пишут, что наслаждались игрой в первом — почти идеальном тайме, а таких прекрасных стартовых 15-минуток не видели очень давно.

Отмечают и любопытные решения Ади Хюттера. Например, перевод Синго с фланга на привычную позицию в центре обороны вместо Марипана. Или роль Головина, который действовал на позиции опорного хавбека из-за дисквалификации Закарии.

«Интересная композиция с Головиным в центре. Таким мне нравится его видеть», — написал zadianis.

Данная тема вообще стала самой популярной в обсуждении игры российского полузащитника. «Мы нашли его, чтобы заменить Фофана в следующем сезоне, если тот все-таки уйдет», — заметил MagilServices.

«Жаль Закарию, но я бы предпочел, чтобы его дисквалифицировали на большее количество матчей. Головин в центре делает команду лучше. Техника и направление игры намного качественнее», — иронизировал ASMredwhite, напоминая, что смена роли россиянина была вынужденной.

«Игра не организована после замены Головина», — высказался по поводу концовки матча nico0282.

Но нашлись те, кто требовал от Александра большего. «Головину так же нужно снова начать забивать», — заметил D_Givens.

Впрочем, такие комментарии не мешали эмоциям и восторгу, которого не скрывал Lola-ASM: «Мы не может сказать об этом достаточно, но какой Головин игрок! Мирового класса. Как нам повезло, что он есть в нашей команде».

Да, это эмоции болельщиков, но нельзя не обратить внимание и на один из официальных ресурсов лиги 1, на котором разместили фото Головина с подписью «Мастер голевых передач».