Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:00

«Головин становится более совершенным полузащитником». Что пишут во Франции про российского футболиста

«Монако» обыграл «Ренн» в матче 28-го тура чемпионата Франции
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты Александр Головин и Азор Матусива
Александр Головин и Азор Матусива.
Фото AFP
Telegram Дзен
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» против «Ренна» (1:0).
Франция. Лига 1. 28-й тур
07 апр, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Ренн

Управлял темпом и организацией игры

L'Equipe в своем обзоре отмечает, что «Монако» одержал победу в непростом матче и вернулся на подиум, как во Франции обычно обозначают первую тройку в турнирной таблице. Кроме того, монегаски окончательно исключили «Ренн» из числа своих непосредственных конкурентов. У гостей персонально отмечена яркая игра голкипера-ветерана Манданда и его спасения после атак Александра Головина.

Самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало героем матча автора победного гола Аклиуша, а также нашло добрые слова в адрес Стефани Фраппар. После кубкового полуфинала «Лион» — «Валансьен» L'Equipe выставил даме единицу по десятибалльной системе, а тут назвал верными все ее решения в ключевых эпизодах с двумя удалениями и отменой пенальти в ворота «Монако».

Портал Maxifoot в своем материале делает акцент на том, что первой с середины декабря домашней победы «Монако» пришлось ждать до апреля. А самых лестных эпитетов удостоились вратари. Манданда хвалили все, однако данное издание воздало должное сейвам Маецки и признало голкипера монегасков первой звездой матча с высокой оценкой 8,5.

Головин попал в топ-3 после наигравшего на восьмерку Аклиуша. У российского легионера 7,5 балла со следующим комментарием: «Россиянин часто пытался вскрыть оборону «Ренна». Технически он постоянно играл качественно. Также он заставил Манданда сделать два сейва, атакуя издалека, и отдал пас Кереру, после чего Манданда снова выручил. Даже в обороне бывший игрок ЦСКА был хорош».

Игроки &laquo;Монако&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Ренна&raquo;. «Монако» выиграл дома спустя четыре месяца. Головину не позволил забить нестареющий Манданда

Удивил в свою очередь сайт Homme du Match. Он выставил почти всем довольно скромные оценки, а игру Головина оценил всего лишь пятеркой. «Находится в хорошей форме. Он управляет темпом и организацией игры. Однако ему было трудно провести концовку, когда его команда осталась вдесятером», — написало издание о нашем легионере.

А по версии Get French Football news игра Головина достойна семерки. «Теперь, в более глубокой роли, Головин показывает другую сторону своей игры. Его длинная передача была очень впечатляющей и позволила «Монако» прорваться через линию обороны. За последние недели его интенсивность без владения мячом улучшилась, и в результате он выглядит более совершенным полузащитником. Ни голов, ни результативных передач в матче с «Ренном», но от этого он не становится менее влиятельным», — комментирует сайт игру Александра.

«Они пугали друг друга до самого конца. Но подопечные Ади Хюттера проявили невероятный характер, сохранив свое преимущество и одержав ценную победу в борьбе за подиум», — подводит итог игры Monaco Tribune, радуясь долгожданной домашней победе княжеской команды. Издание отмечает, что первого с середины декабря успеха пришлось ждать шесть матчей. Сама же игра названа очень зрелищной, а скромный для такого количества моментов счет объясняется исключительной игрой вратарей — Маецки и Манданда.

Футболист «Монако» Александр Головин в матче против «Ренна»
Александр Головин.
Фото AFP

Третий матч без желтой карточки

В соцсетях и на форумах болельщиков «Монако» вторую неделю подряд царит праздничное настроение. От состояния «все пропало» болельщики снова перешли к комплиментам в адрес любимой команды и выражают уверенность, что монегаски обязательно финишируют в первой тройке и попадут в Лигу чемпионов. А некоторые говорят, что Ади Хюттеру досталось неслыханное богатство: в старте выходит тройка атакующих полузащитников в лице Головина, Минамино и Аклиуша, а в запасе еще есть Бен Сегир.

«Наконец-то у нас появился вратарь, достойный этого имени. Маецки непроходимый. Аклиуш становится все лучше и лучше, Голо и Минамино на уровне. С другой стороны, Виссам начинает проявлять тревожные признаки слабости. Возьмем второе место в Бресте. Вперед!» — предвкушает встречу против соседа по топ-3 в следующем туре The Brian.

«Головин все-таки прелесть!» — восхищалась игрой российского легионера Lilouschoupo.

«Головин и Минамино сегодня — это праздник для глаз!» — отмечал еще и игру японского легионера Monacoalsace.

Александр Головин (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Метца&raquo;. «Немногие в лиге 1 могут исполнить такой пас, как Головин». Что пишут во Франции о российском полузащитнике

«Работа Головина в обороне значительно облегчает жизнь Якобсу. Поэтому тот находится выше и отдает пас», — отметил незаметную, но очень важную роль россиянина в голевой комбинации ewanm28.

«Какой удар Головина! Дело шло ко дну», — среагировал на очередное спасение Манданда после атаки полузащитника сборной России Nicolas_ID.

«Головин третий матч подряд без желтой карточки за споры! Что, если он все понял?» — отметил YoannMunegu дисциплину Александра, которого в этом сезоне регулярно критиковали за необязательные предупреждения и последующие дисквалификации.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ренн
Обсудить
Читайте также
Спортивный директор «Авангарда» рассказал о селекции клуба
Даниил Медведев: «Стараюсь как можно меньше использовать соцсети»
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Абаскаль снова неадекватно отвечал на вопросы, Соболев грубо высказался о своих голах. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монако» выиграл дома спустя четыре месяца. Головину не позволил забить нестареющий Манданда