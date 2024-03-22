ЦСКА одержал победу над «Бунедкором» в товарищеском матче

ЦСКА обыграл узбекистанский «Бунедкор» в товарищеском матче — 2:1. Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве.

Счет в игре открыл нападающий армейцев Антон Заболотный на 10-й минуте. Его партнер по команде Келлвен увеличил преимущество через 3 минуты. У гостей на 85-й минуте отличился Миржахон Мирахмадов.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 32 очка в 20 матчах. «Бунедкор» располагается на 12-й позиции в суперлиге Узбекистана (1 очко после 3 туров).