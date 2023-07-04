Сегодня, 22:18
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о втором матче «Кубка PARI Премьер» своей команды с «Црвеной Звездой» (1:2).
— Как воспринимается сегодняшнее поражение? Не боитесь, что тенденция отыгрываться может остановиться в чемпионате?
— Рано или поздно она должна была остановиться. Неплохой спарринг получился, моментами мы хорошо играли, моментами они. Проигрывать не хотелось и никогда нам этого не хочется. Разберем ошибки и будем двигаться дальше. Впереди еще игра с хорошим соперником, уже после нее будем плавно готовиться к ЦСКА. Это сборы, ничего страшного не произошло.
— Сегодня на трибунах были спартаковские кричалки.
— Не слышал. Не знаю их даже.
— Ду Кейрос забил гол. Поздравили его?
— Да. Молодец, парень втягивается, прибавляет на тренировках. Забил красивый гол. Думаю, это усиление для нашей команды.
— Второй матч подряд «Зенит» в роли догоняющего. Чем это можете объяснить?
— Тем, что соперник забивает первый, соперник тоже играет в футбол и создает нам неприятные моменты. Нам не впервой отыгрываться.
— «Црвена Звезда» лучше, чем «Нефтчи»?
— Некрасиво будет кого-то выделять.
— По ощущениям от игры...
— Наверно, с «Црвеной Звездой» было посложнее. Они хорошо прессинговали, почти не давали выходить нам из обороны, играли один в один — это было тяжело для нас.
— Полагаете, с «Фенербахче» будет еще сложнее?
— Думаю, да. Это самая квалифицированная команда.
В следующем матче турнира «Зенит» сыграет с «Фенербахче», встреча команд состоится 9 июля.