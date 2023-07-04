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Сегодня, 22:03

Голкипер «Зенита» Кержаков: «Мы далеки от наших лучших кондиций»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о матче против «Црвены Звезды» (1:2) на турнире «Кубок PARI Премьер».

— Есть ли разочарование от поражения или есть понимание, что это просто товарищеский турнир?

— Не скажу, что у нас разочарование. Понимание, что далеки от наших лучших кондиций. По игре мы где-то были лучше, момент было больше, просто не удалось забить.

— Сегодня получили шанс те игроки, которые получали мало времени в прошлом сезоне. Также мы увидели новичков. Насколько важны подобные турниры с клубами из разных стран?

— Они важны в плане эмоций. Приятнее играть, когда на трибуне есть болельщики. А не просто мы играем на базе. Это позволяет испытывать больше эмоций, чем просто от тренировочных матчей.

— «Зенит» во второй игре подряд оказывает в роли отыгрывающего.

— Не знаю. Потому что первыми пропускаем.

— Можете вспомнить эпизод с пропущенным голом. Что там было в штрафной площади?

— Не могу вспомнить, надо посмотреть.

В следующем матче турнира «Зенит» сыграет с «Фенербахче», встреча команд состоится 9 июля.

Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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