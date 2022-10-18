Сегодня, 18:19
Генеральный директор одной из букмекерских компании Сергей Анохин прокомментировал вероятность проведения турнира с участием российских клубов в зимнюю паузу.
— Есть ли информация по поводу турнира зимой?
— Мы реально ведем переговоры с рядом команд. Хотим что-то сделать. Пока нечего объявлять. Что-то скоро скажем.
— Известен ли состав участников?
— Должен быть очень хорошим!
Сообщалось, что зимний товарищеский турнир с участием клубов РПЛ должен пройти с 1 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби.
Турнир должен пройти во время вторых зимних сборов команд РПЛ — с 1 по 11 февраля. На данный момент ведутся переговоры с потенциальными участниками.