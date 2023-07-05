Семшов: «Поражение от «Црвены звезды» не показывает, что «Зенит» становится слабее в условиях изоляции»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал поражение петербуржцев от «Црвены звезды» (1:2) на «Кубке PARI Премьер».

«Поражение не показывает, что уровень «Зенита» становится слабее в условиях изоляции от международных соревнований. «Зенит» преследует свои цели — готовится к чемпионату России и Суперкубку, как и «Црвена звезда». Безусловно, если ты участвуешь в турнире, то всегда хочешь победить, но не любой ценой в данной ситуации», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

В следующем матче турнира «Зенит» сыграет с «Фенербахче», встреча команд состоится 9 июля.