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14 марта, 13:36

Кассьерра, Кордоба и Карраскаль вызваны в сборную Колумбии на товарищеские матчи

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Стал известен состав сборной Колумбии на мартовские товарищеские матчи.

В список попали четверо футболистов из чемпионата России, из них двое — представители «Краснодара»: полузащитник Кевин Кастаньо и нападающий Джон Кордоба.

Также в колубмийскую национальную команду вызваны полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль и нападающий «Зенита» Матео Кассьерра.

22 марта сборная Колумбии в Лондоне проведет товарищеский матч с Испанией, 26 марта команда встретится в Мадриде с Румынией.

В рейтинге ФИФА Колумбия занимает 14-е место.

Джон Кордоба
Матео Кассьерра
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
Сборная Колумбии по футболу
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Кевин Кастаньо
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