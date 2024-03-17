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Товарищеские матчи

17 марта, 03:28

Каземиро и Эдерсон пропустят матчи сборной Бразилии с Англией и Испанией из-за травм

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь Эдерсон («Манчестер Сити») и полузащитник Каземиро («Манчестер Юнайтед») пропустят ближайшие товарищеские матчи сборной Бразилии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Помимо Эдерсона и Каземиро, из списка выведены защитник Маркиньос («ПСЖ») и нападающий Габриэл Мартинелли («Арсенал»).

Вместо Эдерсона в сборную Бразилии вызван голкипер Лео Жардим («Васку да Гама»). Маркиньоса, Каземиро и Мартинелли заменят защитник Фабрисиу Бруно («Фламенго») и форварды Пепе и Галено (оба — «Порту»).

В марте сборная Бразилии проведет два товарищеских матча: против Англии (23 марта) и Испании (26 марта). Все две встречи бразильцы проведут на выезде.

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