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Сегодня, 15:18

В фан-движении «Факела» считают приглашение на экскурсию по Санкт-Петербургу троллингом «Зенита»

Зарина Халимхонова
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В фан-движении «Наглецы из Воронежа» прокомментировали «СЭ» приглашение «Зенита» посетить экскурсию в Лахта-Центр в сезоне-2024/25 Российской премьер-лиги.

«Приглашение петеребуржского клуба для большинства болельщиков «Факела» выглядит как некий ответный троллинг на выкрики во время матча «Зенит — позор российского футбола».

Наверняка фанатам будет интересно посетить самое высокое здание Европы — Лахта-центр. Однако до сих пор неясно, что под данным приглашением подразумевали представители «Зенита». Если это — троллинг, как и думает большинство, то экскурсию для нас никто организовывать не станет. Если все-таки «Зенит» захотел таким образом показать лицо культурной столицы, то, думаю, болельщики «Факела» откликнутся на приглашение.

Честно говоря, это немного удивило, учитывая происходящее во время матча «Факел» — «Зенит». Именно по этой причине большинство болельщиков считает, что данное приглашение исключительно является троллингом. Кстати, многие сказали, что нашему клубу тоже следовало ответить соответствующим образом. Например, пригласить на экскурсию по ферме «Эконива», — сказали «СЭ» в фан-движении «Наглецы из Воронежа».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей за кричалку болельщиков на матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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