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Товарищеские матчи

Сегодня, 04:32

Мор — о товарищеском матче с Ираном: «На безрыбье, как известно, и рак рыба»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном товарищеском матче между сборной России и национальной командой Ирана.

«На безрыбье, как известно, и рак рыба. Но Иран сейчас привлекателен тем, что он играл на чемпионате мира, неплохо там выступил, и с этой точки зрения вывеска для нас более-менее приемлема. Раньше бы мы так не радовались игре против Ирана, а сейчас радуемся, и радуемся правильно. И здесь самое главное, чтобы сборная не подвела, чтобы мы увидели у игроков горящие глаза. Я просто помню, когда мы договорились об осенних товарищеских матчах против Киргизии и Узбекистана, что мы, наконец, сыграем, а футболисты вышли и пешком ходили по полю. Вот так не надо. И если мы в итоге от матча против Ирана получим негативные эмоции в виде безразличия футболистов, то ничего хорошего не будет. А вот если мы увидим, что люди стараются и, вне зависимости от результата, выгрызают землю, то это будет однозначным плюсом», — цитирует «РБ Спорт» Мора.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-my-pravil-no-raduemsya-igre-s-iranom-na-bezry-b-e-i-rak-ry-ba/
Эдуард Мор
Футбол
Сборная России по футболу
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