Кейн пропустит товарищеский матч с Бразилией

Нападающий сборной Англии Харри Кейн пропустит товарищеский матч с Бразилией. Об этом сообщил главный тренер британцев Гарет Саутгейт.

«В матче с Бразилией не будет Харри Кейна, Джордана Хендерсона и Коула Палмера. Я бы сказал, что у Коула и Хендо больше шансов сыграть с Бельгией, чем у Гарри», — цитирует Саутгейта Daily Mail.

Сборная Англии сыграет с Бразилией 23 марта. Начало — в 22.00 мск.

Кейн получил повреждение, ударившись о штангу, в матче с «Дармштадтом» (5:2) в 26-м туре чемпионата Германии.