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23 марта, 11:25

Рианчо поддержал решение об отмене матча Россия — Парагвай: «Соболезнования российскому народу»

Зарина Халимхонова
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» высказался об отмене товарищеского матча между Россией и Парагваем. Игра была отменена из-за теракта в Московской области.

«Это террористическое злодеяние. Мои соболезнования семьям жертв и российскому народу. Принято правильное решение отменить массовое представление, в том числе матч между сборными России и Парагвая, чтобы избежать риска и из уважения к жертвам. Очень жаль», — сказал Рианчо «СЭ».

Встреча должна была пройти на «ВТБ Арене» 25 марта.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.

Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
Рауль Рианчо
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