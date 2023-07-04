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Сегодня, 18:49

ЦСКА разгромил «Нефтехимик» в товарищеском матче, Чалов оформил дубль

Виталий Косик
Корреспондент
Кирилл Набабкин и Федор Чалов празднуют гол в ворота «Нефтехимика».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА разгромил «Нефтехимик» со счетом 4:0 в товарищеской встрече.

За московскую команду дубль оформил Федор Чалов, также по голу забили Саша Зделар и Ярослав Арбузов.

8 и 9 июля ЦСКА сыграет с «Динамо» в рамках товарищеского «Братского Кубка». Обе игры пройдут в формате трех таймов по 30 минут.

Товарищеский матч

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:1)

Голы: Чалов, 37 (0:1). Чалов, 46 (0:2). Зделар, 59 (0:3). Арбузов, 82 (0:4).

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Набабкин (Лукин, 46), Гайич (Рядно, 60), Дивеев (Карраскаль, 60), Агапов (Глебов, 60), Виллиан Роша (Носков, 46), Зделар (Кисляк, 60), Мухин (Арбузов, 60), Ермаков (Бандикян, 60), Заболотный (Мендес, 46), Чалов (Яковлев, 60).

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Нефтехимик
ФК ЦСКА (Москва)
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