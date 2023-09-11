Саутгейт заявил, что не будет экспериментировать с составом перед матчем с Шотландией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Шотландии.

«Мы должны подойти к матчу физически свежими. На подготовку у нас было на день меньше, чем у Шотландии. Опыт, знакомство с некоторыми игроками, победы, хорошая игра — это обычные вещи, которые от нас ждут в Англии. Мы будем играть с командой высокого уровня, которая будет выкладываться по максимуму и бросать нам действительно серьезные вызовы. Нельзя слишком экспериментировать [с составом], это было бы смешно», — приводит ESPN слова тренера.

Товарищеский матч между сборными Англии и Шотландией пройдет 12 сентября в Глазго. Начало — в 21.45 по московскому времени.